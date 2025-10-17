A Savona la reliquia del cordone di san Francesco d'Assisi

Lunedì 20 ottobre la comunità dei Frati Minori Cappuccini accoglierà la reliquia del cordone di san Francesco d'Assisi. Si tratta di una porzione del cingolo che il fondatore dell'omonimo ordine e compatrono d'Italia portava alla vita. L'oggetto sacro è custodito ad Assisi ma spesso viene portato in pellegrinaggio in varie comunità religiose e luoghi di culto ed esposto alla venerazione dei fedeli.