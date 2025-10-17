 / Savona

Savona | 17 ottobre 2025, 15:40

A Savona la reliquia del cordone di san Francesco d'Assisi

Sarà esposta lunedì 20 ottobre nella chiesa dei Frati Cappuccini

A Savona la reliquia del cordone di san Francesco d'Assisi

Lunedì 20 ottobre la comunità dei Frati Minori Cappuccini accoglierà la reliquia del cordone di san Francesco d'Assisi. Si tratta di una porzione del cingolo che il fondatore dell'omonimo ordine e compatrono d'Italia portava alla vita. L'oggetto sacro è custodito ad Assisi ma spesso viene portato in pellegrinaggio in varie comunità religiose e luoghi di culto ed esposto alla venerazione dei fedeli.

In tale circostanza la fraternità di via san Francesco d’Assisi, nel quartiere Villetta, celebrerà in chiesa alle ore 17:30 il santo rosario e alle 18 la messa. A seguire si reciterà il vespro. Alle 21 avrà luogo una veglia di preghiera con gli scritti e le "Laudi" del santo.

Il cordone, o cingolo, è un simbolo per la famiglia francescana: i suoi tre nodi rappresentano infatti i voti principali dell'ordine, ovvero obbedienza, povertà e castità. Esso cinge il saio, simbolo dello stile di vita povero dello stesso Francesco.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium