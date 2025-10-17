Savona, la mostra del codice "Atti dei Martiri" prorogata fino al 31 ottobre

Il codice etiope "Gädlä säma ‘tat" ("Atti dei Martiri") resterà esposto nell'Archivio Storico della Diocesi di Savona-Noli fino al prossimo 31 ottobre. La proroga è stata decisa per via della buona affluenza di visitatori alla sede, presso cui si può ammirare l'antico manoscritto.

Risalente al periodo compreso tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo, presenta eleganti bordature e miniature e permette di conoscere la religione e la cultura dell’Etiopia. Il personale è a disposizione dei visitatori per illustrare la storia del libro e i risultati degli studi di Gianfrancesco Lusini dell'Università L’Orientale di Napoli.

Il codice è tornato ad essere studiato in un contributo di Gaia Bottari nel libro "In viaggio contro la propria volontà. Storie di fughe e migrazioni dall’antichità ai giorni nostri", a cura di Luisa Sernicola e dello stesso Lusini ed edito a luglio. Il volume è esposto il lunedì dalle ore 9:30 alle 16, martedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30, sempre ad ingresso libero e assieme a due opere della savonese Nenne Sanguineti Poggi (1909 - 2012).

A cavallo degli anni '30 e '40 l'artista visse in Etiopia ed Eritrea, dove lasciò opere importanti, come i mosaici sulla facciata della Cattedrale ortodossa Enda Mariam (Santa Maria) di Asmara. La sua vita e la sua attività artistica sono presentate nel testo biografico "Nenne Sanguineti Poggi. Un'artista senza confini", curato da Monica Brondi e Magda Tassinari.