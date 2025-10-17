Strage di Castel d’Azzano, la Croce Rossa: "Il sacrificio dei Carabinieri richiama al rispetto del diritto e del valore del servizio"

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Savona si unisce al cordoglio per la morte dei tre Carabinieri caduti a Castel d’Azzano (Verona) e per i molti feriti tra Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco.

“Sono morti nell’adempimento del loro dovere, in un contesto in cui la violenza ha colpito non solo delle persone, ma anche il principio stesso di legalità che tiene unita la nostra comunità civile”, dichiara il Presidente Carlo Becce.

“Ma non è solo la legge dello Stato a essere disattesa. Vediamo violato ogni giorno anche il Diritto Internazionale Umanitario, che tutela civili e soccorritori nei conflitti armati. E vediamo disattese le leggi sulla sicurezza, quando lavoratori perdono la vita nei cantieri e nelle fabbriche”.

“È tempo di ricordare che tutte queste leggi – quella dello Stato, quella internazionale e quella sociale del lavoro – hanno un unico scopo: proteggere la vita umana. E se oggi il Diritto Internazionale mostra i suoi limiti, dobbiamo avere il coraggio di rinnovarlo, renderlo davvero efficace, capace di difendere chi soccorre e chi serve”.

“In tutti questi casi muore chi serve: chi protegge, chi cura, chi costruisce. Il rispetto del diritto è il primo segno di umanità. Solo così il sacrificio dei Carabinieri di Verona potrà tradursi in coscienza collettiva e responsabilità civile”.

Il Comitato di Savona sarà presente oggi, 17 ottobre, alla commemorazione promossa in città, alla presenza delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, come segno di vicinanza e riconoscenza verso chi serve la comunità fino all’estremo sacrificio.