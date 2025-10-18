"Strade sporche e servizio rifiuti in crisi": le proposte di un cittadino

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nonostante il tempo trascorso, anziché migliorare, mi pare che il servizio di raccolta rifiuti nella nostra città sia sempre più in difficoltà. Non so se dipenda dal numero di addetti dedicati o dal numero di mezzi disponibili, ma la situazione delle strade è sempre più compromessa".

"Vorrei anche sottolineare che, al di là dello svuotamento dei cassonetti condominiali, e/o di quelli intelligenti, e/o dei mastelli personali, le strade della città sono sempre più sporche. Una volta, anche se con bassa frequenza, un addetto passava per le strade con secchiello e ramazza e puliva ciò che i maleducati savonesi (ma non solo savonesi) buttavano per terra senza alcun riguardo: pacchetti di sigarette, bottiglie di plastica, cartacce e chi più ne ha più ne metta, tutto per terra senza alcun riguardo e, soprattutto, senza alcuna sanzione applicata".

"Mi sono permesso di fare ciò che le figure di “analista tempi e metodi” facevano nelle fabbriche anni fa: quanto tempo ci vuole per svuotare un cassonetto condominiale e quanti cassonetti condominiali sono stati piazzati di fronte a ogni singolo portone?".

"Ecco che forse introdurre i famosi cassonetti intelligenti, non solo in centro ma anche nelle zone di serie B della città, penso non sarebbe una brutta idea! Quanti cassonetti condominiali pieni potrebbero essere contenuti in un singolo cassonetto intelligente? Quanto ore si risparmierebbero per singolo addetto per svuotare un cassonetto intelligente rispetto alle decine di cassonetti “stupidi”?".

"È un problema di costi? Immagino di sì, ovviamente, ma non credo che gli extra costi derivanti dall’introduzione di altri cassonetti intelligenti debbano essere ammortizzati nel primo anno di gestione, o mi sbaglio? Sono favorevole alla raccolta differenziata, ma così come è attuata mi pare abbia ancora moltissime lacune".