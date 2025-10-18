Albenga si stringe attorno a Sigfrido Ranucci, il sindaco: “Un attacco alla libertà di stampa è un attacco alla democrazia”

L’indignazione e la solidarietà per l’attentato a Sigfrido Ranucci arrivano anche da Albenga, città che nel 2022 aveva accolto il giornalista per la consegna del Premio Fionda di Legno. Dopo l’esplosione dell’ordigno piazzato tra il cancello e l’auto del conduttore di Report, che ha distrutto la sua macchina e quella della figlia a Pomezia, sono in molti — anche tra i cittadini e gli amministratori ingauni — a manifestare vicinanza al giornalista. Sui social, tanti albenganesi stanno esprimendo solidarietà e sostegno al giornalista simbolo della libertà di informazione.

Il sindaco Riccardo Tomatis e l’amministrazione comunale hanno condannato con forza l’accaduto: “A lui va la nostra piena solidarietà e vicinanza umana – afferma il sindaco –. Colpire chi ogni giorno si impegna a raccontare la verità e a garantire il diritto dei cittadini a essere informati significa colpire i principi fondamentali della democrazia. Un attacco alla libertà di espressione è di fatto un attacco alla democrazia”.

Albenga, che aveva premiato Ranucci proprio per il suo impegno civile e giornalistico, si unisce dunque al coro di voci che, da tutta Italia, chiedono di difendere con forza la libertà di stampa e di parola. Anche Gino Rapa, portavoce dei Fieui di Caruggi, ha voluto testimoniare la vicinanza della città e del gruppo ideatore del premio: “Gli ho mandato subito un messaggio di solidarietà. Temeva che, prima o poi, potesse accadere quello che è successo. Come ha detto Milena Gabanelli, nostra Fionda 2011, quando si minaccia un giornalista si minaccia l’informazione stessa. Siamo orgogliosi di averlo premiato con la nostra Fionda. Premio meritatissimo. Ranucci è un esempio di coerenza e coraggio: il nostro invito – conclude - è di non mollare”.