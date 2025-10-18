 / Attualità

Cairo e la Val Bormida rendono omaggio ai tre Carabinieri morti a Castel d’Azzano

Ieri sera, nel piazzale antistante la caserma, si è osservato un minuto di silenzio, seguito dal fischio delle sirene a rompere il silenzio della notte

Ieri a Cairo Montenotte, prima con un minuto di silenzio e poi con il fischio delle sirene a rompere il silenzio della notte, la comunità ha reso l’ultimo doveroso saluto a Marco, Valerio e Davide, i tre Carabinieri tragicamente deceduti a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, nell’adempimento del loro dovere. Tre vite spezzate che hanno profondamente commosso l’intera comunità.

Nel piazzale antistante la caserma dei Carabinieri di Cairo Montenotte, cittadini, rappresentanti istituzionali, forze dell’ordine, pubbliche assistenze, vigili del fuoco, protezione civile e associazioni di volontariato si sono ritrovati per rendere omaggio ai tre militari. L’evento è stato un momento di partecipazione intensa, segno tangibile di vicinanza all’Arma e alle famiglie dei caduti.

La commemorazione, silenziosa e rispettosa, ha sottolineato il valore del servizio e del sacrificio dell'Arma, ricordando quanto preziosa sia la dedizione di chi quotidianamente lavora per la sicurezza della comunità.

