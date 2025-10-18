Cairo, quasi ultimati i lavori per la chiusura del passaggio a livello in località Vesima

Sono in fase di completamento i lavori di RFI in località Vesima, nell’ambito della convenzione con il Comune finalizzata alla chiusura del passaggio a livello situato dietro l’Istituto “Patetta”. L’intervento ha previsto l’asfaltatura del collegamento tra l’Istituto e via della Repubblica, lungo il campo da baseball, includendo anche la regimazione delle acque, la recinzione della linea ferroviaria e la sistemazione del piazzale.

Questi lavori permetteranno, in prospettiva, la realizzazione di una seconda uscita dall’Istituto, contribuendo ad alleggerire e decongestionare il traffico attualmente concentrato su Corso XXV Aprile.

Successivamente, il Comune avvierà una seconda fase del progetto, che prevede la creazione di un parcheggio pubblico a servizio dell’Istituto tecnico e degli impianti sportivi dell’area.

"Si tratta di un passo concreto verso la riqualificazione della zona, con benefici tangibili per residenti, studenti e fruitori delle strutture sportive, garantendo maggiore sicurezza e nuovi posti auto", commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione.