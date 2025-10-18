Celle, la Croce Rosa inaugura una nuova ambulanza e un pulmino

Una nuova ambulanza e un pulmino.

Questa mattina sul Molo Crocetta i due mezzi della Croce Rosa di Celle sono stati inaugurati alla presenza delle consorelle, delle associazioni e delle istituzioni.

"La nuova ambulanza è dotata delle più moderne attrezzature per garantire interventi di soccorso sempre più efficaci e sicuri - dice la presidente della pubblica assistenza cellese Elsa Arecco - Il nuovo pulmino dotato di 7 posti per il trasporto delle persone offre invece un migliore confort e continuità ai cittadini che ne hanno bisogno".

L'ambulanza è stata intitolata agli storici militi scomparsi recentemente Michele e Antonio Isetta e il pulmino a Orietta Siri e Pietro Dappiano.

Dopo la benedizione, il taglio del nastro e la visita ai mezzi si è tenuto un corteo.