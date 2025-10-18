Mallare, conclusi gli interventi di pulizia e regimazione idraulica sulla Sp 5

Si sono conclusi gli interventi di pulizia e regimazione idraulica lungo la Sp 5 Altare–Mallare, in prossimità del km 5, nel territorio comunale di Mallare.

I lavori, eseguiti dalla Provincia, hanno riguardato la rimozione dei materiali che ostruivano l’attraversamento stradale, consentendo di ripristinare il corretto deflusso delle acque meteoriche e migliorare la sicurezza e la percorribilità della strada, soprattutto in caso di piogge intense.

L’intervento si inserisce nel programma di manutenzione ordinaria e prevenzione idrogeologica che la Provincia sta portando avanti sulle principali arterie del territorio.