Attualità | 20 ottobre 2025, 11:52

Croce Bianca, una giornata di sensibilizzazione allo store Enel di Savona

Appuntamento con i volontari il 24 ottobre in via Brignoni 20R per imparare come gestire un’emergenza

Croce Bianca, una giornata di sensibilizzazione allo store Enel di Savona

Un gesto può salvare una vita. Per questo motivo lo Store Enel di via Giuseppe Brignoni 20R ha organizzato una giornata con i volontari della Croce Bianca savonese.

L’appuntamento, a ingresso libero, è il 24 ottobre alle ore 16:00.

Lo Store ospiterà i volontari che racconteranno il loro impegno quotidiano e daranno consigli pratici sul primo soccorso e sulla gestione di un’emergenza medica, con dimostrazioni dal vivo e misurazioni della pressione.

Sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica sulla storia e gli interventi più significativi della Croce Bianca.

A disposizione dei cittadini anche tanti gadget colorati, un piccolo buffet gratuito e offerte speciali luce, gas e fibra!

Lo Store Enel di Savona è aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8:30 alle 15:00; giovedì alle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:00; venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Redazione

