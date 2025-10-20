Successo per la Gara di Safari Fotografico Subacqueo a Bergeggi

Grande successo della Gara di Safari Fotografico Subacqueo, svoltasi nei fondali antistanti l’isolotto di Bergeggi lo scorso 18 ottobre. Tempo stupendo, mare calmo ed acqua cristallina hanno contribuito al corretto svolgimento della manifestazione.

Le operazioni preliminari si sono svolte presso la sede dell’Associazione Nuova Vado Marina, dove i concorrenti si sono poi imbarcati sul mezzo del diving “Le Cavallette”, per poi giungere presso la boa di levante dell’Isola, ed immergersi, chi in apnea e chi con apparecchiatura ARA, per 4 ore, immortalando numerosissime specie di pesci.

Alla gara era abbinato il primo Trofeo Gianni Botta, per concorrere al quale andava presentata una foto naturalistica. Il Trofeo, consistente in una targa e uno stupendo esemplare di Syrinx Aruanus, il più grande gasteropode al mondo, è stato donato dalla Ditta Latiaxis di Bruno Briano, ed è stato vinto da Giancarlo Crimaldi, con una bellissima foto di pomodoro di mare (Actinia Equina).

Presente la famiglia Botta, con la vedova Gianfranca ed il figlio Massimiliano, che ha consegnato il premio. Importantissimo l’impegno di alcuni soci, come Carola Franconi e Gavino Ledda, nonché la segretaria Lidia Dacasto, e di tutto il CdA del Centro, con la presenza del Presidente Beatrice Calandria e del vice-Presidente Giovanni Minuto.

Sulle imbarcazioni, in appoggio ai concorrenti, vi erano i sub del CNV e il Direttore di Gara, Paolo Cappucciati.

Al termine della Gara la classifica era la seguente: 1. Sabella Alfonso (Sciacca – Agrigento) – ARA 2. Pagliuso Giuseppe (Sestri Levante) – APNEA MASTER 3. Saltamacchia Pier (Sestri Levante) - APNEA MASTER