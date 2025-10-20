Orco Feglino, cambio tra i medici di medicina generale: saluta la dottoressa Pirisi, a prestare servizio il dottor Roccatagliata

Cambio tra i medici di medicina generale a Orco Feglino. Dal prossimo 1 novembre, infatti, la dottoressa Giulia Pirisi intraprenderà un nuovo percorso professionale nel campo della medicina, lasciando l'ambulatorio e i pazienti del piccolo centro dell'entroterra finalese.

Una notizia giunta nei giorni scorsi ai pazienti e confermata dall'Amministrazione comunale che, in una nota, ha espresso il proprio ringraziamento per il servizio svolto in questi anni annunciando anche una nuova soluzione per la continuità assistenziale.

A partire da novembre, l’attività ambulatoriale sarà infatti assicurata dal dottor Andrea Roccatagliata, che presterà servizio nello studio di via Silvio Pellico

"Ci siamo da subito mossi per cercare di evitare qualsiasi soluzione che prevedesse la perdita o il ridimensionamento di un servizio fondamentale per il nostro comune, soprattutto per i residenti non più giovanissimi - fanno sapere - Abbiamo avuto da subito la sua disponibilità".

In questa prima fase l’orario sarà provvisorio: il medico riceverà i pazienti il lunedì e il mercoledì dalle 13:30 alle 14:30. "Il miglioramento del servizio in termini di giorni ed orari dipenderà, come ovvio, dal numero degli assistiti" aggiungono ancora dall'Amministrazione.

"La scelta del medico di famiglia è libera e personale, ma si potrebbe provare a incentivare chi ha deciso di prestare il proprio servizio ad Orco Feglino", aggiunge la nota.