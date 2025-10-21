Addetti alle pulizie delle stazioni ferroviarie: bonifici in arrivo il 24 ottobre, presidio rinviato

"A seguito delle interlocuzioni intercorse nel pomeriggio di ieri con il Consorzio Stabile Impero e la consorziata GAM, questi ultimi hanno comunicato che venerdì 24 ottobre verranno effettuati i bonifici istantanei per garantire le retribuzioni ai loro 110 dipendenti liguri, addetti alle pulizie delle stazioni ferroviarie, pur non avendo ancora certezze sulle somme da ricevere da RFI. Il prosieguo del confronto per gli aggiornamenti sulla vertenza è stato rimandato a lunedì 27 ottobre".

Lo affermano in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa, che aggiungono: "Pur apprezzando il tentativo e la volontà di risoluzione parziale della vertenza da parte del Consorzio Stabile Impero e GAM, rimaniamo increduli di fronte al comportamento di RFI, che rinvia eventuali pagamenti al prossimo venerdì 24 ottobre".

"Per la Liguria si tratta di emolumenti di alto spessore, superiori al milione di euro, fermi in chissà quale conto corrente di RFI dallo scorso mese di maggio e che, ad oggi, devono ancora essere erogati. Confidiamo nella risoluzione definitiva della vertenza, con RFI che assolva pienamente agli obblighi contrattuali verso le aziende a cui si affida”, concludono i sindacati.

Il presidio di protesta davanti alla stazione di Genova Principe è stato rimandato a martedì 28 ottobre, dalle ore 9:00 alle 12:00.