Il Comune di Savona rinnova la collaborazione con l’Istituto “Ferraris Pancaldo”: uso condiviso degli spazi e valorizzazione culturale

Una nuova convenzione della durata di due anni, che regola l’uso reciproco di spazi del comune e dell'Istituto Ferraris Pancaldo e rinnova il comodato d’uso gratuito del locale situato presso la Galleria degli Ascensori del Priamar, già destinato alle attività didattiche e scientifiche curate dall’Istituto.

L’accordo, proposto, nasce dal riconoscimento del legame ormai consolidato tra l’amministrazione comunale e il Ferraris Pancaldo, per la collaborazione nel campo dell’educazione, della cultura e della valorizzazione del territorio che fino ad oggi ha già coinvolto studenti, docenti e operatori comunali in attività di co-progettazione e promozione della conoscenza scientifica e tecnica legata alla città di Savona.

Nel corso degli anni l’Istituto ha messo a disposizione gratuitamente i propri laboratori di informatica per le lezioni dell’Università della Terza Età “UniSavona”, mentre il Comune ha offerto all’istituto l’uso della Sala della Sibilla, all’interno della Fortezza del Priamar, per convegni e manifestazioni a carattere educativo e scientifico. La collaborazione si è concretizzata anche nella cura del locale della Galleria degli Ascensori, trasformato dagli studenti in uno spazio dedicato alla divulgazione delle Scienze Nautiche e della cultura tecnico-marittima savonese, e nella promozione di campagne civiche come “Non vali una cicca”, iniziativa di educazione ambientale rivolta a tutta la cittadinanza e sostenuta dal Settore Politiche Educative del Comune.

La nuova convenzione, in vigore dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2027, stabilisce le modalità di utilizzo reciproco delle strutture e rinnova il comodato del locale al Priamar. In base all’accordo, il Comune potrà usufruire della Sala “Borsellino” dell’Istituto per un numero limitato di incontri e iniziative culturali o formative, mentre il Ferraris Pancaldo potrà utilizzare la Sala “Sibilla” del Priamar per due eventi annuali di natura didattico-educativa. La convenzione conferma inoltre la gratuità dei rapporti tra le parti, fondandosi su un principio di reciprocità e collaborazione che non comporta oneri economici diretti, se non il sostegno delle spese vive legate all’utilizzo degli spazi comunali.

L’intesa si inserisce in un percorso di cooperazione virtuosa tra scuola e amministrazione pubblica, volto a rafforzare il legame tra il mondo dell’istruzione e la vita culturale cittadina. L’obiettivo condiviso è quello di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla crescita della comunità, promuovere la conoscenza del patrimonio storico e scientifico savonese e offrire agli studenti opportunità concrete di crescita civica e professionale. Al tempo stesso, la collaborazione contribuisce ad aprire sempre di più gli spazi pubblici e istituzionali alla comunità educante, trasformandoli in luoghi di incontro e scambio tra generazioni, competenze e idee.