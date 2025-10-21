Savona, degrado in via Schienacoste. Orsi: “È un gabinetto a cielo aperto, ma nessuno adotta contromisure o provvedimenti”

La via, situata nel centro di Savona, è usata come gabinetto a cielo aperto. È la denuncia del consigliere comunale Fabio Orsi (PensieroLibero.zero), che ha segnalato la situazione con tanto di documentazione fotografica sulla sua pagina Facebook. Una strada piena di deiezioni, impraticabile e inaccettabile per chi si muove in sedia a rotelle, per un non vedente o per una mamma con il passeggino.

“Ci sono cose inaccettabili – dichiara Orsi – inaccettabili perché siamo in una via attraversata da bambini che vanno all’asilo, a 50 metri da una scuola e a due passi da dove risiedono molti anziani. Poco importa che sia in pieno centro (non sarebbe meno grave se fosse a Legino o Valloria), ma è grave perché si tratta di una zona oggetto di imminente riqualificazione, pedonalizzazione, beatificazione: via Salita Schienacoste”.

“La strada è un gabinetto a cielo aperto – prosegue Orsi – e non si parla di deiezioni canine. È ormai diventata un ritrovo, a tutte le ore, di persone che sostano, pernottano e fanno i loro bisogni all’aperto. Cosa si dovrebbe e potrebbe fare forse qualcuno lo dirà a tempo debito. Cosa non si sta facendo, invece, lo vediamo tutti: si tollera, si accetta, non si pulisce, non si lava, non si allontana, non si assumono provvedimenti, non si prendono contromisure e, non ultimo, non si trovano soluzioni”.

E conclude Orsi : " Su sette milioni spesi a giugno manco un euro per un gabinetto pubblico. Vogliamo accogliere i croceristi , colorare e rendere tattiche le aree e manco riusciamo a tenere pulita dalle deiezioni umane una via dove passano decine di bambini per andare all’asilo".



