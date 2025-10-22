Biker cade sulle alture di Finale: soccorso

Soccorsi mobilitati nella mattinata di oggi sulle alture di Finale Ligure per un incidente che ha coinvolto un biker lungo il sentiero Cromagnon, uno dei percorsi più frequentati dagli appassionati di mountain bike.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della bici, riportando un trauma a un piede nella caduta. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale e il Soccorso Alpino, che hanno raggiunto il ferito e prestato le prime cure.

Il biker è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.