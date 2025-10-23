Cairo, dalla Regione 317mila euro per completare la riqualificazione nelle aree adiacenti a Piazza della Vittoria

Ammonta a 785mila euro il nuovo stanziamento approvato dalla Regione Liguria, su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, per la riqualificazione degli spazi pubblici e il rilancio di tre Comuni liguri: Cairo Montenotte, Cosio d’Arroscia e Isola del Cantone.

Per la Val Bormida si tratta di un intervento di particolare rilievo: per Cairo Montenotte, il contributo regionale ammonta a 317mila euro e consentirà di completare la riqualificazione delle aree adiacenti piazza della Vittoria, ultimo lotto di un progetto già sostenuto dalla Regione. L’intervento, del valore complessivo di 337mila euro, punta a valorizzare uno degli spazi più significativi del centro cittadino, restituendolo pienamente alla fruizione pubblica e rafforzando il percorso di rigenerazione urbana avviato negli ultimi anni.

“Si tratta di tre lavori importanti per l’entroterra – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Regione Liguria, attraverso il suo Programma di rigenerazione urbana, continua a sostenere concretamente i piccoli comuni, aiutandoli a valorizzare i centri storici, a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad avere nuovo appeal turistico. Con questi tre interventi, dal 2021 a oggi sono 183 quelli messi in cantiere in tutta la Liguria per un totale di 50 milioni di euro di investimenti. La maggior parte di questi è stata fatti in piccoli borghi dove riqualificare una piazza o una via centrale spesso è sinonimo di rilancio per un intero paese”.

Il programma regionale di rigenerazione urbana, che include Cairo Montenotte nella graduatoria 2024 prorogata al 2025, conferma così la volontà di investire anche nei centri dell’entroterra savonese, sostenendone lo sviluppo e la capacità di attrarre nuove opportunità economiche e sociali.