Dego, frana sulla Sp 542: lavori in corso per mettere in sicurezza il versante e ricostruire il muro lesionato

Proseguono a pieno ritmo i lavori di messa in sicurezza della porzione di versante franata e della ricostruzione del muro lesionato al km 2+320 della Sp 542, nel Comune di Dego, in direzione della Località Girini.

L’episodio di dissesto è stato provocato dalle forti e prolungate piogge che lo scorso settembre hanno colpito in modo intenso la Val Bormida. Le operazioni in corso mirano a ristabilire le condizioni di stabilità del versante e a garantire la sicurezza della viabilità.

Sono in fase di realizzazione opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione al muro in cemento armato, necessario per consolidare il terreno. Successivamente, i lavori proseguiranno con l’applicazione del sistema a farfalle, finalizzato alla messa in sicurezza definitiva e alla riprofilazione del versante a monte della carreggiata.