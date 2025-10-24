Cairo, restyling di Piazza Abba: previsti nuovi parcheggi, passaggi pedonali e l’abbattimento delle barriere architettoniche

Arriva un nuovo importante tassello nel percorso di rigenerazione urbana del centro cittadino di Cairo Montenotte. La Regione infatti, ha approvato il finanziamento per il secondo lotto dei lavori di Piazza Abba, per un importo complessivo di 317.000 euro. L’intervento rientra nel progetto più ampio di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, già sostenuto dall’ente regionale.

“Un percorso lungo e importante che ha già visto la riqualificazione di Piazza delle Vittoria, la pedonalizzazione di Piazza Abba e via Fratelli Francia e il recupero dell’area antistante lo storico edificio della SOMS – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cairo Montenotte, Fabrizio Ghione – Ora con questo nuovo lotto si interverrà sull’area adiacente, con una riorganizzazione dei parcheggi, nuovi passaggi pedonali e soprattutto con l’abbattimento delle barriere architettoniche, così da avere uno spazio davvero accessibile e vivibile da tutti”.

Il nuovo intervento completerà così la trasformazione dell’area, con l’obiettivo di renderla più funzionale, sicura e a misura di cittadino.

“Questo finanziamento rappresenta un segnale forte: quando c’è una visione chiara del futuro e il sostegno della Regione, i risultati arrivano. La nostra città sta cambiando volto, passo dopo passo, piazza dopo piazza, con l’obiettivo di diventare sempre più bella, funzionale e accogliente. Un grazie sincero alla Regione Liguria e all’Assessore Marco Scajola per l’attenzione continua verso la nostra comunità. Cairo cresce, si rinnova e diventa ogni giorno più nostra”, conclude Ghione.

Il progetto di Piazza Abba rappresenta dunque un nuovo passo avanti nella strategia di rigenerazione urbana del Comune, che punta a un centro cittadino più moderno, accessibile e sostenibile.