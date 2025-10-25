 / Cronaca

Cairo in lutto per la scomparsa di Francesca Giacchino, collaboratrice della chiesa di San Lorenzo

Aveva 69 anni. I funerali si terranno lunedì alle ore 10

Cairo Montenotte piange la scomparsa di Francesca Giacchino, venuta a mancare all’età di 69 anni. Figura molto conosciuta e stimata, insieme al marito Adino è stata collaboratrice della chiesa di San Lorenzo, dove entrambi prestavano servizio come ministri straordinari della Comunione.

Francesca si occupava con grande dedizione della segreteria della canonica, mentre il marito è conosciuto come un vero factotum della parrocchia, sempre disponibile e attento alle esigenze della comunità. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nella famiglia e tra tutti coloro che l’hanno conosciuta e ne hanno apprezzato la gentilezza e la disponibilità.

Oltre al marito, lascia la figlia Jessica con Alessandro, il figlio Pietrino con Nadia, l’amatissimo nipote Marco, il fratello e i familiari tutti.

I funerali si svolgeranno lunedì 27 ottobre alle ore 10.00 nella chiesa di San Lorenzo a Cairo Montenotte, dove domenica alle ore 17.30 sarà recitato il rosario. La camera ardente è allestita nella Cappella di San Rocco.

Graziano De Valle

