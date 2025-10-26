Regione Liguria rifinanzia i corsi di formazione per giovani con disabilità: quasi 5 milioni per oltre 560 ragazzi

Finanzierà percorsi personalizzati, progettati dagli organismi formativi accreditati in collaborazione con le ASL territoriali, che seguono i ragazzi nel loro percorso di crescita e autonomia, il nuovo stanziamento approvato dalla Giunta regionale in tema di inserimento lavorativo per giovani con disabilità di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

La capienza complessiva dello stanziamento per la prosecuzione dei corsi di formazione destinati è di 4 milioni e 961mila, e consentirà di garantire la continuità formativa a oltre 560 giovani “un numero senza precedenti, che ha richiesto un importante lavoro di concertazione e programmazione con gli enti del territorio”, come spiegano l’assessore alla Formazione Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione Fse Marco Scajola.

“Con questo stanziamento - proseguono - Regione Liguria rinnova il proprio impegno per un sistema formativo realmente inclusivo, che favorisca l’autonomia e le competenze dei giovani con disabilità, accompagnandoli verso il mondo del lavoro. Si tratta infatti di interventi di formazione finalizzati all’occupabilità, non di misure assistenziali: un investimento concreto nel futuro di questi ragazzi. È un risultato frutto di un grande lavoro di squadra tra Regione, ALFA, le aziende sanitarie del territorio e gli organismi formativi”.

Nel corso del 2025, l’investimento complessivo della Regione Liguria sui corsi di formazione per l’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità raggiunge così i 10 milioni di euro, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027. Ad oggi sono già oltre 1000 gli allievi in aula, in netta crescita rispetto al passato e in controtendenza rispetto al generale contenimento della spesa pubblica. I corsi, che avranno una durata fino a 2100 ore complessive, saranno avviati nei prossimi giorni e saranno integrati da tirocini e work experience presso aziende del territorio.

L’approvazione del nuovo finanziamento è avvenuta a seguito del parere favorevole del Comitato tecnico regionale, composto da rappresentanti di Regione Liguria, ALFA, enti di formazione e Consulta handicap.