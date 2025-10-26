Varigotti si mobilita per la chiesa di San Lorenzo: ogni donatore potrà “adottare” una delle lastre del nuovo tetto per raccogliere fondi

Un’iniziativa semplice e simbolica, ma dal grande valore collettivo. Ancora una volta il senso di comunità a Varigotti cerca di manifestarsi attraverso il legame col percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico della propria parrocchia.

E stavolta lo fa promuovendo un gesto semplice ma dal profondo significato : lasciare il proprio nome, una preghiera o un pensiero inciso su una lastra di ardesia che andrà a comporre il nuovo tetto della chiesa di San Lorenzo. È questa l’idea alla base dell’iniziativa “Il tuo nome sul nuovo tetto”, promossa dalla Parrocchia per sostenere il completamento dei gravosi lavori di restauro del tetto, in corso da mesi dopo il completamento del restauro del campanile.

Un modo originale per unire fede, memoria e comunità: chi partecipa “adotta” simbolicamente una lastra d’ardesia, con un’offerta minima di 50 euro, e la personalizza con una dedica. Quelle ardesie, una volta posate nella porzione di tetto al di sopra dell’abside (quindi proprio sopra l’altare maggiore) diventeranno un segno concreto e duraturo di appartenenza, testimonianza visibile dell’impegno di un intero paese nel prendersi cura della propria chiesa.

L’iniziativa si svolgerà nell’atrio della parrocchia nelle giornate di venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre, e ancora sabato 8 e domenica 9 novembre, dalle 16.30 alle 17.45. Chi non potrà essere presente potrà comunque partecipare inviando la propria dedica via WhatsApp al numero 334 8775274, ricevendo in seguito le coordinate per effettuare la donazione. I volontari si occuperanno di riportare a mano il testo sull’ardesia.

L’invito, oltre che un’occasione di solidarietà, si inserisce in un più ampio percorso avviato dalla Parrocchia di San Lorenzo negli ultimi anni. Dalla manutenzione delle strutture architettoniche storiche alla cura degli interni, ogni progetto è stato possibile grazie alla partecipazione diretta di parrocchiani e benefattori.

“Il tuo nome sul nuovo tetto è un'iniziativa che sullo sfondo non ha solo un discorso religioso - spiegano i volontari della Parrocchia - é anche una testimonianza di dedizione alla propria comunità”.