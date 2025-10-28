Alluvione ottobre 2024 a Quiliano, scattano i lavori di consolidamento in via Trexenda e via Cervaro

Scattano i lavori di consolidamento dei dissesti causati dall'alluvione dell'ottobre 2024 a Quiliano in via Trexenda a Roviasca e via Cervaro nella frazione di Montagna.

In via Trexenda gli interventi per 89mila euro prevedono il consolidamento del corpo stradale franato con la realizzazione di un'opera di sostegno in blocchi prefabbricato, il rifacimento della sovrastruttura e della pavimentazione stradale.

In via Cervaro è previsto anche in questo caso il consolidamento del corpo stradale franato con la realizzazione di una paratia di micropali trivellati, il rifacimento della sovrastruttura e della pavimentazione stradale. Sono stati stanziati fondi commissariali per 110mila euro.

"In entrambi i casi sarà necessaria l'interruzione del traffico veicolare con la garanzia del transito dei mezzi di soccorso" ha spiegato il sindaco Nicola Isetta.

In consiglio comunale lo scorso luglio era stata approvata la ratifica della delibera della Giunta del 1° luglio con le variazioni urgenti relative all’accertamento delle entrate dallo Stato – Protezione civile – per il tramite di Regione Liguria, per circa 706mila euro di fondi per gli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati lo scorso anno. I fondi sono stati utilizzati dagli uffici comunali sia per gli interventi di prima emergenza sia per quelli di ripristino delle aree colpite, oltre a via Trexenda e Via Cervaro anche Via Pontepiano e Via Vaccamorta (era crollato l'attraversamento del rio Pescio, ndr).