Savona, senza abilitazione professionale da parrucchiere: il Comune dispone il divieto di proseguire l'attività

Non aveva l'abilitazione professionale per questo il Comune di Savona ha disposto il divieto di persecuzione dell'attività di acconciatore svolta nei locali di via Verdi.

Dopo la ricezione di una comunicazione acquisita al protocollo generale comunale lo scorso 21 ottobre relativa al cambio del direttore tecnico responsabile, titolare del requisito professionale per l'esercizio dell'attività avviata a seguito di una presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività dell'agosto del 2023, sono state svolte dal Comune le verifiche sulle dichiarazioni rese dal titolare sia in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità che, specificamente, del requisito professionale.

Il nuovo direttore tecnico ha dichiarato, per quanto riguarda il possesso del requisito professionale, di esserne in possesso a seguito dello svolgimento di un corso di formazione in un ente denominato “Unione Artigiani New Formation Perugia” esibendo un attestato rilasciato dallo stesso.

Le verifiche effettuate tramite la Regione Umbria, competente in quanto la formazione abilitante all'esercizio di attività di acconciatore/estetista è valida solo se effettuata da enti accreditati per quel fine nella Regione di appartenenza, aveva portato all'acquisizione di una nota di riscontro del 23 ottobre nella quale era stato precisato che il nominativo del titolare non risulta nell'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione professionale, tramite un esame tecnico pratico. L'ente inoltre non è iscritto al Catalogo Unico dell'offerta Formativa Regionale e non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

L'attestato esibito non è risultato idoneo quindi ai fini dell'esercizio in proprio dell'attività di acconciatore e/o dello svolgimento della funzione di Responsabile Tecnico.