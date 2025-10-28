Scrivere per emozionare: gli adulti del CPIA di Savona al concorso letterario Bonino

Per il sesto anno consecutivo, il CPIA di Savona (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) ha partecipato al concorso letterario Premio Enrico Bonino, giunto alla sedicesima edizione. Tutti gli studenti che hanno preso parte all’iniziativa, con poesie e racconti, hanno saputo emozionare il pubblico presente.

Gli studenti del CPIA, in gran parte stranieri, insieme a Mohamed Dansoko, hanno partecipato al concorso con un racconto, una poesia e una fotografia/disegno. Il concorso è dedicato al poeta albisolese Enrico Bonino. Il professor Enrico Piazza lavora in classe sulle due tipologie testuali, anche attraverso laboratori di scrittura creativa, che conducono gli studenti alla realizzazione dei loro elaborati.

I lavori premiati sono stati raccolti in un’antologia consegnata a tutti i partecipanti. Le poesie e i brani tratti dai racconti, durante la cerimonia di premiazione, sono stati letti dall’attrice Donatella Francia. I lavori sono stati valutati da una giuria composta da docenti, scrittori e giornalisti locali, presieduta dal professor Sergio Giuliani.

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco “Borghi del Beigua” e dalla Segreteria del Concorso, nelle persone di Annamaria Faldini e Cristina Arabella Iveerdo.