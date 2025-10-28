 / Politica

Politica | 28 ottobre 2025, 19:32

Odg Vaccarezza, opposizioni in Regione: “Ennesima provocazione per alimentare lo scontro”

“Non accettiamo strumentalizzazioni”

“L’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che chiede la condanna delle manifestazioni d’odio contro la Ministra dell’Università e della Ricerca e il Rettore dell’Università di Genova, rappresenta l’ennesimo atto provocatorio e pretestuoso, pensato solo per alimentare polemiche e contrapposizioni, senza alcun intento costruttivo.

Per questo, come opposizioni, abbiamo scelto di non votarlo: non accettiamo strumentalizzazioni che non portano a risultati concreti, né lezioni da chi cerca soltanto lo scontro. La politica deve tornare a essere confronto vero, fondato su rispetto, responsabilità e soluzioni per i cittadini, non un terreno di scontro continuo e sterile, dove di fatto la solidarietà del centrodestra al rettore diventa un pretesto per attaccare gli studenti nella loro libertà di manifestare e di esprimersi”.

Così i Gruppi di opposizione in Consiglio regionale, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando Presidente in merito all’Odg presentato dal consigliere regionale Vaccarezza.

Redazione

