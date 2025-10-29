"Savona: da ridente città sul mare a piangente latrina a cielo aperto"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Andare in giro per la città è diventata una prova di coraggio: spazzatura perenne e puzza inverosimile. Solo nel ristretto 'centro città' esiste una parvenza di ordine, ma appena si gira l’angolo… eccola lì, in bella vista, accatastata su stretti marciapiedi o in mini isole appositamente create. Certo, in centro hanno il bollino auto e bidoni intelligenti; noi comuni mortali dobbiamo girare come trottole per un raro parcheggio e scendere dai marciapiedi per la presenza di mastelli colorati".

"Tutto questo non ha senso. Tutto questo ha trasformato una ridente città sul mare in una piangente latrina a cielo aperto. Vogliamo spendere, inoltre, due parole sulle espressioni perplesse dei crocieristi, che di sicuro si domandano perché una visita in città sporca e, in alcuni angoli, maleodorante…".

"Un dichiarato fallimento su tutti i fronti, con un’amministrazione che ha saputo solo creare problemi di viabilità e nella gestione porta a porta".