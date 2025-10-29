Albenga, rinnovato il "Patto per la sicurezza" contro la malamovida e il degrado urbano

Nella mattinata odierna è stato rinnovato, presso il Palazzo del Governo, il “Patto di sicurezza” per la città di Albenga, al termine di un incontro svoltosi alla presenza del Prefetto, del Sindaco e dei vertici delle Forze di Polizia.

Lo strumento pattizio ribadisce, sulla scorta della precedente positiva esperienza, l’importanza di porre come obiettivo il miglioramento della sicurezza percepita dai cittadini, attraverso interventi mirati per la diffusione della legalità e strategie di contrasto alla “malamovida” e al degrado urbano.

Il documento, frutto di una proficua collaborazione tra Prefettura e Amministrazione comunale, affronta temi legati alla sicurezza urbana in senso ampio, comprendendo – oltre a iniziative finalizzate a una migliore vivibilità del territorio e alla coesione sociale – anche progetti di prevenzione e contrasto al disagio giovanile, nonché alla violenza domestica e di genere.

Il protocollo prevede, inoltre, l’impegno ad assicurare il continuo aggiornamento, in collaborazione con le Forze di Polizia, della mappa dei sistemi tecnologici di controllo presenti sul territorio comunale, con lo scopo di valutare un eventuale ampliamento della videosorveglianza nelle aree urbane attualmente sprovviste o caratterizzate da particolari criticità.