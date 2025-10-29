Ascom Confcommercio: Laura Chiara confermata alla guida della delegazione savonese

Con un voto all’unanimità, Laura Chiara è stata confermata alla guida della delegazione savonese di Ascom Confcommercio Savona.

L’assemblea della delegazione territoriale si è svolta oggi pomeriggio e ha visto un grande afflusso di partecipanti. Alla riunione ha partecipato anche il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra, che si congratula con Laura Chiara.

«Ho deciso di proseguire in questo percorso e riproporre la mia candidatura alla presidenza della delegazione territoriale Ascom Savona grazie anche al sostegno del mio direttivo ed a quello di molti colleghi – spiega Laura Chiara - Faccio questo passo perché desidero continuare a portare la voce dei commercianti, la vostra voce e rappresentarvi in ogni situazione istituzionale. Continuerò a sostenere le necessità del settore e a sottolineare l'importanza delle nostre attività commerciali nell'ambito di ogni città, non solo a Savona, dalla più piccola alla più grande, portando ai tavoli di riferimento i temi per noi più pressanti e le problematiche che ci attanagliano quotidianamente. Quello della delegazione Ascom Savona sarà un percorso anche ricco di nuove idee ed iniziative da sviluppare insieme ad ogni associato con il nuovo Direttivo Delegazione Ascom Confcommercio Savona, che si appresta a svolgere questo compito con me e tutta la casa Confcommercio Savona. Credo sempre di più che solo lavorando in squadra, con una meta comune, si potranno raggiungere i risultati migliori ma, per questo, ho bisogno di tutti per percorrere insieme questa strada e renderla accessibile a tutti. I Consorzi integrati di via di nuova costituzione a Savona sono un esempio dell’importanza del lavoro di squadra. Sono orgogliosa di poter dire #confcommercioce' e con i suoi innumerevoli servizi si affianca ogni giorno a tutti voi per conquistare nuove opportunità di networking».

Il consiglio, oltre che dalla presidentessa Laura Chiara, è composto da Anna Solari, Paolo Schiavi, Andrea Roberto, Pasquale Tripodoro, Beatrice Zappa, Caterina Sirica.