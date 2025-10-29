Cairo, addio alla professoressa Augusta Petrini Ivaldi: aveva 81 anni

Cairo Montenotte piange Augusta Petrini Ivaldi, professoressa di italiano scomparsa all’età di 81 anni.

Figura di riferimento per gli studenti delle scuole medie della città, ha dedicato la vita all’insegnamento e alla promozione della cultura locale, conducendo anche corsi di teatro che hanno coinvolto intere generazioni.

È stata inoltre impegnata nel sociale come volontaria dell’associazione Raggio di Sole, attiva all’interno di Villa Sanguinetti, offrendo il suo contributo con passione e dedizione.

L’A.S.D. La Danza la ricorda con affetto: “È stata una collaboratrice preziosa e un’amica speciale, che ha condiviso con noi passione e dedizione. Nel giorno dei funerali la scuola resterà chiusa per lutto. Augusta rimarrà nei nostri cuori e nella storia della scuola.”

I funerali saranno celebrati giovedì alle ore 10:30 nella parrocchia di Ferrania, mentre il rosario si terrà questa sera alle 17:30 nella chiesa di San Lorenzo a Cairo.