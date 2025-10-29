Commemorazione dei defunti a Savona e Stella, il programma

Come di consueto, in occasione della commemorazione dei defunti, si svolgeranno diverse cerimonie ufficiali. Il 2 novembre, alle ore 9, presso il cimitero del Comune di Stella, verrà deposto, a nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un cuscino di fiori sulla tomba del Presidente Sandro Pertini.

Successivamente, a Savona, presso il cimitero di Zinola, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, a partire dalle ore 10 si procederà alla deposizione di corone d’alloro presso il Sacrario dei Defunti, il Sacrario dei Partigiani, il Cippo dei Caduti nella Seconda Guerra Mondiale, il Cippo degli Invalidi di guerra e la Lapide dei Deportati. Saranno inoltre deposti fiori al Campo dei Bambini.

Dopo la Santa Messa, celebrata dal Vescovo della Diocesi di Savona-Noli, Mons. Calogero Marino, il programma proseguirà con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti “Rintocchi e Memorie” in Piazza Mameli, prevista per le ore 11.20. Alle ore 12, presso il molo antistante la Torre “Leon Pancaldo”, la Capitaneria di Porto lancerà in mare una corona d’alloro in memoria di tutti i Caduti del Mare.

Infine, alle ore 12.45, presso la Questura di Savona, sarà deposta una corona d’alloro al cippo dei caduti della Polizia di Stato.