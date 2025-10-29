Halloween ad Albissola Marina: una giornata di magia, divertimento e mostruose sorprese

Albissola Marina si prepara a festeggiare Halloween con una giornata ricca di eventi dedicati a grandi e piccini. Venerdì 31 ottobre 2025 il centro cittadino si trasformerà in un vero e proprio borgo stregato, grazie all’impegno dei commercianti, dei volontari e di tutta la comunità albissolese.

Dolcetto o scherzetto per le vie del centro

Dalle ore 16.00 i bambini potranno partecipare al tradizionale percorso di “dolcetto o scherzetto”, passando di negozio in negozio per ritirare caramelle e dolcetti offerti dai commercianti.

Il Villaggio di Halloween

In Piazza del Popolo prenderà vita il Villaggio di Halloween, con allestimenti a tema, luci, decorazioni e la possibilità di gustare “pozioni magiche” e specialità “stregonesche”.

Letture magiche in Pozzo Garitta

Alle ore 16.30, in Pozzo Garitta, spazio alle letture animate per i più piccoli, organizzate con il prezioso aiuto delle volontarie di Albissola.

Tre simpatiche streghe intratterranno i bambini con racconti magici e, al termine, li guideranno in una speciale caccia al tesoro alla ricerca dei sassolini dipinti a mano dalle nostre volontarie.

Spettacolo itinerante e street food

Dalle ore 18.00 il centro si animerà con uno spettacolo itinerante e con le proposte di street food dei nostri commercianti.

Un’occasione per assaporare e vivere l’atmosfera della festa lungo le vie addobbate a tema.

Musica e divertimento per tutti

A partire dalle ore 20.00 la serata proseguirà con musica dal vivo in Via Colombo e un coinvolgente DJ set in Piazza dei Leuti, affidato a un DJ del territorio.

L’animazione continuerà con tre animatori in costume, che porteranno allegria e stupore tra il pubblico per tutta la notte.

Un Halloween per tutti

La festa è pensata per bambini e famiglie, ma anche per gli adulti, invitati a partecipare mascherati all’ora dell’aperitivo e fino a tarda sera.

Tutta Albissola Marina — commercianti, abitanti e volontari — si è mobilitata per creare un’atmosfera mostruosamente accogliente, con balle di fieno, decorazioni e allestimenti che renderanno il borgo davvero indimenticabile.

Un progetto per unire la comunità

L’iniziativa è promossa dal Comune di Albissola Marina e la fautrice è la consigliera delegata al commercio, Lara Dellepiane, che sottolinea l’importanza di momenti come questi per valorizzare la collaborazione tra cittadini, commercianti e volontari.

L’obiettivo è quello di rafforzare il senso di appartenenza e di comunità, creando unità e legame tra le persone e il borgo.

Attraverso iniziative condivise, come la festa di Halloween — che torna per la seconda edizione dopo il grande successo del 2024 — Albissola Marina vuole consolidare un percorso di crescita comune, in cui la partecipazione, la creatività e la collaborazione diventano strumenti per far vivere il paese in modo sempre più coeso, accogliente e vitale.