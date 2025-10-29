Nuovo carcere, Vaccarezza (FI): "Servono risposte concrete sull’idoneità delle aree"

"Sul tema della costruzione di una nuova struttura carceraria in provincia di Savona, il messaggio che parte dal Consiglio regionale nei confronti del Governo è che il territorio savonese ha scelto, e ha scelto da tempo, individuando anche alcune aree e mettendole a disposizione attraverso le Amministrazioni comunali". Cosi commenta in una nota Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia.

"Gli Ispettori del Ministero si sono recati sul territorio per valutare se le aree siano congrue. Ora, dopo un po' di anni, un po' di passaggi e cambiamenti all'interno dei vari Ministeri, noi abbiamo la necessità di sapere se quelle aree sono idonee".

"Dopo la mozione approvata ieri in Consiglio regionale, auspico sinceramente che questa sia la volta buona, che Regione Liguria sia ascoltata e che ci sia dall'altra parte un interlocutore che si prenda la responsabilità di mettere nero su bianco se un'area è adatta o non è adatta ad ospitare la struttura carceraria, e poter così compiere i passi conseguenti", conclude Vaccarezza.

