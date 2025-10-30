 / Attualità

Attualità | 30 ottobre 2025, 17:33

Finale e Albenga accendono i riscaldamenti: ordinanza dei sindaci dal 1° novembre

I provvedimenti dei due Comuni arrivano in seguito alle temperature rigide registrate nelle ore mattutine e serali

Calano le temperature e i sindaci di Finale Ligure e Albenga firmano ordinenaze che autorizzano l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su entrambi i territori comunali.

Le misure saranno in vigore da sabato 1° novembre. Per Finale, per una durata massima di sei ore giornaliere, mentre per Albenga per una durata giornaliera non superiore a 5 ore.

Il provvedimento arriva in seguito alle temperature rigide registrate nelle ore mattutine e serali, che rendono necessario l’utilizzo del riscaldamento domestico e negli edifici pubblici.

