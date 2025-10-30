Finale Ligure, nozze di diamante per Giovanna e Bruno Tamagnini: sessant’anni di vita insieme celebrati in Comune

Questa mattina l’amministrazione comunale di Finale Ligure ha accolto, nella Sala Consiliare, Giovanna e Bruno Tamagnini, che oggi celebrano sessant’anni di matrimonio. Un traguardo straordinario: decenni di vita condivisa, di gioie, di sfide e di sogni realizzati.

"Questa giornata ha un valore particolare, perché li abbiamo conosciuti nel cuore della comunità di Finalborgo - commentano dall'amministrazione Berlangieri - Li ricordiamo ancora nel negozio di frutta e verdura, lì a Finalborgo: erano al bancone, a servire con cortesia, a curare l’arrivo delle cassette, a scegliere le primizie. Rappresentavano parte della vita quotidiana del nostro borgo, erano un punto di riferimento. Buon sessantesimo anniversario".