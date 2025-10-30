Fipe Confcommercio: Daniela Leali è la nuova vicepresidente provinciale

Daniela Leali è la nuova vicepresidente provinciale della Fipe Confcommercio.

Da sempre legata al sistema Confcommercio, storica rappresentate di Loano, è attiva nell’associazionismo e nel volontariato, da oggi ricoprirà anche l’incarico di vice presidente Provinciale del settore dei pubblici esercizi.

“Un riconoscimento alla persona ed un impegno tangibile verso tematiche importanti che la vedono da sempre in prima linea come il contrasto alla violenza di genere e proposte concrete per la valorizzazione del territorio”, afferma il presidente provinciale Carlomaria Balzola.

“Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele – commenta Daniela Leali, citando Seneca -. È per me un piacere poter ricevere questo nuovo incarico. Con determinazione e coraggio porterò avanti ogni progetto che possa portare aiuti concreti ai nostri associati con un occhio di riguardo alle donne, ai giovani e al territorio. Un grazie particolare va a Carlomaria Balzola che crede nelle mie capacità “.

Balzola e Leali, insieme all’altra vicepresidente Tiziana Borreani, lavoreranno insieme con Riccardo Rebagliati, Dario Leone, Francesca Pera, Fabio Goli, Deborah Lupacchini, Federico Scardina, Emilio Badano, Federica Grafite, Gabriele Scarponi, Michela Bertonasco, Alberto Barile, Italo Mazzucco e Laura Pagliari.