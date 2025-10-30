Savona, degrado al Cimitero di Zinola: il Comune interviene per restituire decoro alla sala del commiato

Stato di degrado al cimitero di Zinola, nei locali sottostanti la chiesa monumentale, utilizzata come sala del commiato.

Durante un sopralluogo, i tecnici comunali hanno rilevato fenomeni diffusi di umidità di risalita e condensa, con la presenza di efflorescenze saline lungo le murature e distacchi degli intonaci. In diverse aree, le superfici risultano sgretolate, lasciando esposta la muratura sottostante e mostrando microlesioni.

Pur non essendo emerse criticità strutturali immediate, le condizioni attuali rendono necessario un monitoraggio costante e un successivo intervento di risanamento. A ciò si aggiunge il forte deterioramento delle tinteggiature, con macchie, distacchi e alterazioni cromatiche . Lo stato complessivo degli ambienti, secondo la relazione tecnica, risulta indecoroso e non consono alla funzione di accoglienza e commiato, che richiede invece un’atmosfera di rispetto e raccoglimento.

Per restituire dignità e decoro ai locali, verrà fatto un intervento di manutenzione ordinaria per ripristinare le condizioni di pulizia, sanità e funzionalità della sala del commiato e delle sue pertinenze, garantendo la sicurezza e l’idoneità dei locali nel rispetto delle norme igienico–sanitarie e delle disposizioni per i luoghi aperti al pubblico.

"In via preliminare – spiega il Comune - è stato valutato un possibile coinvolgimento diretto del personale del Servizio Manutentivo Comunale; tuttavia, considerata la disponibilità limitata delle risorse interne e gli impegni già assunti in favore degli edifici scolastici e di altri immobili pubblici, tale opzione non risulta attualmente percorribile, né sotto il profilo temporale né sotto quello operativo".

Per l’urgenza dell’intervento, il Comune ha scelto di procedere tramite affidamento diretto, affidando il lavoro alla Ligure Ristrutturazioni, già accreditata tra gli operatori qualificati.