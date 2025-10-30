Savona, la Provincia riorganizza i propri uffici: il settore “Gestione viabilità edilizia ed ambiente” si divide

La Provincia di Savona ha approvato una riorganizzazione della propria struttura amministrativa che entrerà in vigore dal 1° novembre 2025.

Attualmente, la Provincia è articolata in tre settori: Affari generali, Risorse umane e finanziarie e Gestione viabilità edilizia ed ambiente. Proprio quest’ultimo viene interessato dalla principale modifica, poiché sarà scorporato per creare un nuovo settore che avrà il nome “Ambiente, Concertativi ed Edilizia”. A questo nuovo settore verranno assegnati i servizi relativi all’energia e al coordinamento ambientale, alle autorizzazioni ambientali, all’ATO e ai servizi ambientali, ai procedimenti concertativi, alla pianificazione territoriale e urbanistica, ai nuovi interventi edilizi e alle manutenzioni edilizie e impiantistiche.

Il settore originario sarà invece “Gestione viabilità” e continuerà a occuparsi esclusivamente delle competenze legate alla rete stradale di Palazzo Nervi. La decisione è motivata dalla necessità di garantire una maggiore specializzazione e un presidio più efficace dei diversi ambiti tecnici, assicurando nel contempo la piena funzionalità operativa dell’Ente.

Nella fase iniziale, le due direzioni saranno coperte al 50% da figure dirigenziali condivise, in attesa della disponibilità di risorse per due incarichi a tempo pieno. Per il settore “Ambiente, Concertativi ed Edilizia” è stata temporaneamente nominata l'ingegnere Chiara Vacca.