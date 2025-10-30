Il Pd Carcare replica alla minoranza: "La maggioranza coerente contro l’inceneritore, il centrodestra no"

"In merito alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri di minoranza Ferraro e Bologna – veri e propri 'soldatini' del consigliere regionale Vaccarezza – riteniamo doverosa una presa di posizione netta del nostro partito a sostegno dell’attuale maggioranza del Comune di Carcare, che sta amministrando in modo serio, trasparente ed efficace".

Ad affermarlo è il circolo Pd di Carcare, che aggiunge: "La giunta guidata dal sindaco Mirri ha infatti ereditato una situazione finanziaria complessa, al limite del dissesto, ma grazie a una gestione oculata e competente i risultati sono oggi evidenti a tutta la cittadinanza. Già nel settembre 2023, il gruppo di maggioranza fu il primo in Val Bormida a presentare una mozione contro la realizzazione di un termovalorizzatore/inceneritore, sia sul territorio carcarese sia in qualunque altro comune della valle. Una posizione chiara, coerente e netta, in difesa della salute dei cittadini e dell’ambiente".

"Oggi, invece, assistiamo all’incoerenza di chi – come Ferraro e Bologna – si schiera contro l’impianto, ma appartiene a quel centrodestra che in Regione e in Provincia promuove proprio la costruzione del termovalorizzatore in Val Bormida. Vale la pena ricordare che nel 2022, l’allora sindaco De Vecchi, di cui gli stessi Ferraro e Bologna facevano parte della giunta, si dichiarava favorevole all’inceneritore - proseguono i Dem - Alla luce di ciò, invitiamo il gruppo di minoranza a 'dormire sonni tranquilli': la posizione della maggioranza carcarese è, e resterà sempre, per un No chiaro e deciso all’inceneritore in Val Bormida, in piena coerenza con le linee del Partito Democratico a tutti i livelli – comunale, provinciale e regionale".

"Il centrodestra, invece, continua a sostenere un progetto che porterebbe un impianto altamente inquinante nel cuore della nostra valle. Non sarà certo una fotografia a ribaltare i fatti e le responsabilità politiche di ciascuno", concludono i Dem.