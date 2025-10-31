 / Attualità

Attualità | 31 ottobre 2025, 08:11

A Vado Ligure una serata Cisl dedicata a pace e riflessione

Grande successo per la rappresentazione teatrale "Un urlo pieno di luce"

Grande successo per l’evento organizzato dalla Cisl di Savona sul tema della pace ieri sera presso la Soms Pace e Lavoro di Vado Ligure.

Una rappresentazione teatrale, scritta, diretta e interpretata dall’attore e regista Thomas Otto Zinzi (Un urlo pieno di luce), ha avuto l’obiettivo di far riflettere sull’importanza della pace e sulle ripercussioni delle guerre, seguita da una cena e da una raccolta fondi a sostegno del progetto promosso dalla Croce Rossa Italiana nelle zone di guerra e sostenuto dalla Cisl nazionale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dalla Cisl e simbolicamente intitolato “Maratona per la pace”, che, a seguito di un mese di iniziative organizzate sui territori di tutta Italia, confluirà in un’assemblea nazionale il 15 novembre p.v. a Roma.

Per la Cisl, la pace esiste solo dove ci sono libertà, giustizia, riconoscimento reciproco, solidarietà e fraternità, e difenderla significa avere coraggio, coerenza e responsabilità, scegliendo il dialogo e azioni concrete per proteggere le vittime e fermare chi semina distruzione.

“Abbiamo deciso di affrontare il tema in un modo diverso e ci auguriamo efficace, convinti del fatto che la pace non vada solo rivendicata, bensì difesa e soprattutto costruita anche attraverso un arricchimento culturale” – spiega il responsabile della Cisl di Savona, Simone Pesce.

Anche una delegazione savonese parteciperà all’assemblea nazionale del 15 novembre.

Redazione

