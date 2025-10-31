A Vado Ligure una serata Cisl dedicata a pace e riflessione

Grande successo per l’evento organizzato dalla Cisl di Savona sul tema della pace ieri sera presso la Soms Pace e Lavoro di Vado Ligure.

Una rappresentazione teatrale, scritta, diretta e interpretata dall’attore e regista Thomas Otto Zinzi (Un urlo pieno di luce), ha avuto l’obiettivo di far riflettere sull’importanza della pace e sulle ripercussioni delle guerre, seguita da una cena e da una raccolta fondi a sostegno del progetto promosso dalla Croce Rossa Italiana nelle zone di guerra e sostenuto dalla Cisl nazionale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dalla Cisl e simbolicamente intitolato “Maratona per la pace”, che, a seguito di un mese di iniziative organizzate sui territori di tutta Italia, confluirà in un’assemblea nazionale il 15 novembre p.v. a Roma.

Per la Cisl, la pace esiste solo dove ci sono libertà, giustizia, riconoscimento reciproco, solidarietà e fraternità, e difenderla significa avere coraggio, coerenza e responsabilità, scegliendo il dialogo e azioni concrete per proteggere le vittime e fermare chi semina distruzione.

“Abbiamo deciso di affrontare il tema in un modo diverso e ci auguriamo efficace, convinti del fatto che la pace non vada solo rivendicata, bensì difesa e soprattutto costruita anche attraverso un arricchimento culturale” – spiega il responsabile della Cisl di Savona, Simone Pesce.

Anche una delegazione savonese parteciperà all’assemblea nazionale del 15 novembre.