Problema del traffico sulla Sp29 a Cadibona: verso un protocollo d'intesa tra Quiliano e la Provincia

Prosegue il confronto tra la Provincia di Savona e il Comune di Quiliano per la definizione di un protocollo d’intesa finalizzato a mitigare l’impatto del traffico lungo la Sp 29, asse costantemente interessato da flussi di transito da e verso i porti di Savona Vado.

Nel corso dell’incontro tra il Presidente Olivieri e il Sindaco Isetta, è stata condivisa la necessità di procedere in tempi rapidi alla formalizzazione dell’accordo, che comprenderà interventi di carattere strutturale e gestionale volti a incrementare i livelli di sicurezza e potenziare le misure di tutela per la mobilità pedonale nel centro abitato della località Cadibona.