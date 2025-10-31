Turismo sostenibile, via libera ai fondi per “La Liguria degli Anelli”: 73 km di cicloturismo nel Savonese tra mare e montagna

C’è anche la provincia di Savona tra le protagoniste del progetto cicloturistico “La Liguria degli Anelli”, che ha ottenuto il via libera dal Ministero del Turismo per un finanziamento complessivo di tre milioni di euro a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt). Il contributo, destinato alle Province di Imperia e Savona, alla Città Metropolitana di Genova e al Comune di Sanremo, darà il via ai lavori nei primi mesi del 2026, con interventi su oltre 400 chilometri di strade bianche e provinciali e l’installazione di circa 20 stazioni di ricarica per e-bike.

Nel territorio savonese il cuore del progetto sarà l’“Anello del Melogno”, un percorso di 73 chilometri che collegherà Loano, Castelvecchio di Rocca Barbena, Bardineto, Calizzano, Calice Ligure e Finale Ligure, unendo entroterra e Riviera in un unico itinerario naturalistico e sportivo, con un futuro collegamento alla Ciclabile Tirrenica.

“I fondi in arrivo confermano il riconoscimento nazionale della qualità di questo ambizioso progetto – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci –. ‘La Liguria degli Anelli’ rappresenta un investimento strategico per valorizzare il nostro territorio e rafforzare l’offerta turistica legata al ciclismo e alle attività outdoor. Significa promuovere un turismo sostenibile, capace di generare valore economico e di attrarre visitatori tutto l’anno, offrendo al tempo stesso ai cittadini nuovi percorsi per vivere la Liguria in modo autentico”.

Soddisfatto anche l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha sottolineato il valore complessivo dell’intervento: “Una notizia che aspettavamo e che ci rende molto felici. Non solo siamo riusciti a ottenere i due milioni di euro per le Province di Imperia, Savona e la Città Metropolitana di Genova – cosa che non era affatto scontata – ma anche un milione aggiuntivo per Sanremo. Considerando le ulteriori risorse in arrivo entro fine mese, arriveremo a 4,5 milioni di euro, che diventeranno nove milioni con il cofinanziamento delle Province e dei Comuni. È la dimostrazione di un lavoro di squadra che guarda al futuro del turismo ligure”.

Un ringraziamento condiviso arriva anche da Pierluigi Vinai, direttore generale di Anci Liguria, che ha voluto riconoscere il contributo degli amministratori coinvolti: “Il decreto del Ministero assegna alla Liguria importanti fondi per i percorsi cicloturistici, e Desidero esprimere il mio ringraziamento all'assessore Luca Lombardi, che ha svolto un ruolo cruciale, e a tutti coloro che si sono adoperati con strenuo impegno per raggiungere questo obiettivo in tempi ristretti. In particolare, ringrazio Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia; Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona; Angelo Berlangeri, coordinatore della Commissione Turismo di Anci Liguria; Simone Franceschi, vicesindaco della Città Metropolitana di Genova. Un ringraziamento va anche al sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, per essere riuscito a ottenere un significativo finanziamento in questo stanziamento. Nelle prossime settimane e mesi, continueremo a supportare altri territori della nostra regione nel raggiungere obiettivi sui fondi del Funt, gestiti dal Ministero del Turismo tramite la Regione Liguria”.