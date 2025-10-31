Spostamento a monte della ferrovia: parere favorevole da Tovo San Giacomo

Nella seduta di mercoledì 29 ottobre il Consiglio comunale di Tovo San Giacomo ha approvato all'unanimità le osservazioni da presentare in sede di Conferenza dei Servizi in merito al progetto di spostamento a monte della linea ferroviaria. Il territorio di Tovo San Giacomo sarà interessato in località Bottassano dov'è previsto l'imbocco della nuova galleria, sotto il monte Grosso, che porterà a dove dovrebbe sorgere la nuova stazione di Pietra Ligure.

Il Consiglio, come già fatto in passato sullo stesso argomento – sono almeno quattro le volte, dal 2018 allo scorso mercoledì, in cui i consiglieri sono stati chiamati ad esprimersi –, ha dato parere favorevole all'opera, sottolineando però la necessità di garantire la vivibilità e il transito per chi abita a Bottassano durante le fasi del cantiere, e di migliorare la viabilità d'accesso alla prossima stazione anche per chi proviene dalla parte alta della Val Maremola, adeguando, ad esempio, il pericoloso incrocio fra via Rembado (SP4) e via N. Sauro.

"L’Amministrazione Comunale di Tovo San Giacomo, in continuità con espressioni o manifestazioni di pareri già rese nei precedenti accordi di programma, ha confermato e conferma tutt’oggi il proprio parere positivo alla realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria, consapevole che questa opera, specie nella sua fase di realizzazione, comporterà disagi ed al suo completamento anche un impatto, quanto meno visivo, importante per la nostra valle, con la linea e la fermata sopraelevata che taglierà il territorio sul confine fra Tovo e Pietra Ligure - ha dichiarato il sindaco Alessandro Oddo - Le osservazioni inviate, molte delle quali di natura tecnica evidenziate dal nostro Ufficio Tecnico, sono per lo più rivolte a garantire l'accesso in via Bottassano, alla tutela delle falde acquifere ed a un'adeguata compensazione in termini di miglioramento della viabilità per gli abitanti della valle".