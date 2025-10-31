Termovalorizzatore in Val Bormida, il Pd replica a "Insieme per Carcare": "Se cercano i favorevoli, guardino in casa loro"

Replica decisa da parte della Segreteria Provinciale del Partito Democratico nei confronti dei consiglieri di centrodestra del gruppo di opposizione "Insieme per Carcare", che nei giorni scorsi avevano chiesto al sindaco Rodolfo Mirri di "chiarire la propria posizione" in merito al progetto del termovalorizzatore in Val Bormida (LEGGI QUI).

Il Pd ricorda che la posizione del Centrosinistra è chiara da tempo, a partire dall'ordine del giorno approvato all'unanimità dal parlamentino cittadino mesi fa. "Troviamo curioso che i consiglieri di centrodestra del comune di Carcare si rivolgano al sindaco per chiedergli di chiarire la propria posizione in merito - scrivono - Mesi fa il consiglio comunale di Carcare ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, proposto dalla maggioranza, contrario alla realizzazione dell'inceneritore in Val Bormida".

La segreteria sottolinea che la linea del "no" è stata ribadita anche ad altri livelli: "Più di un anno fa il coordinamento dei circoli Pd valbormidesi aveva preso posizione sia tramite il coordinatore Simone Ziglioli sia organizzando incontri pubblici sull'argomento", ricordano. Ma anche a livello regionale: "Il programma del centrosinistra alle elezioni regionali dello scorso anno escludeva la realizzazione di un termovalorizzatore e il Partito Democratico già mesi fa ha ribadito la posizione a livello regionale, a livello provinciale e a livello valbormidese; da allora ad oggi si sono espressi diversi circoli della Valle (si possono facilmente trovare, usciti in questi ultimi giorni, i comunicati dei circoli di Cairo e poi di Carcare, quest'ultimo con una opportuna risposta alla minoranza) e gli amministratori di centrosinistra del territorio (citiamo solo a titolo di esempio il nostro iscritto Roberto Briano, sindaco di Altare). Basta leggere i giornali".

La segreteria provinciale dem ribadisce quindi con forza come sul suo campo politico non abbia alcuna ambiguità sul tema, puntando poi il dito proprio contro la controparte politica: "Se il centrodestra di Carcare vuole trovare chi intende realizzare il termovalorizzatore, cerchi in casa propria - continua la nota - Chieda di esprimersi al centrodestra che governa la regione, la provincia e il comune di Cairo. Non si rivolga al Pd e al centrosinistra: la nostra posizione è chiara da mesi. Se anche il centrodestra la chiarirà nello stesso senso, ma non lo pensiamo (visto che il termovalorizzatore lo vogliono eccome), la discussione finirà in un baleno".