Torrente Sciusa a Finale, la minoranza chiede con urgenza un disalveo: presentata una mozione

Intervenire il prima possibile sul torrente Sciusa per essere pronti in caso di arrivo di consistenti piogge e di eventuali piene con danni annessi.

È la richiesta che giunge all’Amministrazione Berlangieri dal gruppo di minoranza “Impegno x Finale”, che ha presentato sul tema una mozione in discussione nel prossimo Consiglio Comunale.

“Da inizio 2025 segnaliamo tale necessità, aggravata ulteriormente con gli eventi meteo di fine maggio - spiegano nella nota i consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro - L’assessore Luzi ha dichiarato che sarebbero intervenuti entro fine primavera o al massimo a fine stagione balneare ma, come ormai ha più volte dimostrato, l’Assessore ha disatteso tale dichiarazione”.

Secondo quanto rilevato dal gruppo, “il letto del fiume è ancora molto alto e il periodo delle copiose piogge è ormai alle porte, fino ad ora siamo stati graziati ma per quanto durerà?”.

La critica è quindi nel merito ma anche nel metodo: “L’Amministrazione dimostra per l’ennesima volta di essere pachidermica nelle scelte e lentissima nell’azione. Le risorse economiche necessarie son state accantonate da mesi ma non crediamo che vedremo un cantiere nei prossimi giorni come invece si dovrebbe. Qualcosa non sta funzionando” concludono.