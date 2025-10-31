 / Politica

Torrente Sciusa a Finale, la minoranza chiede con urgenza un disalveo: presentata una mozione

A proporla il gruppo “Impegno x Finale” che accusa: “Amministrazione troppo lenta, non percepisce le priorità”

Intervenire il prima possibile sul torrente Sciusa per essere pronti in caso di arrivo di consistenti piogge e di eventuali piene con danni annessi.

È la richiesta che giunge all’Amministrazione Berlangieri dal gruppo di minoranza “Impegno x Finale”, che ha presentato sul tema una mozione in discussione nel prossimo Consiglio Comunale.

“Da inizio 2025 segnaliamo tale necessità, aggravata ulteriormente con gli eventi meteo di fine maggio - spiegano nella nota i consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro - L’assessore Luzi ha dichiarato che sarebbero intervenuti entro fine primavera o al massimo a fine stagione balneare ma, come ormai ha più volte dimostrato, l’Assessore ha disatteso tale dichiarazione”.

Secondo quanto rilevato dal gruppo, “il letto del fiume è ancora molto alto e il periodo delle copiose piogge è ormai alle porte, fino ad ora siamo stati graziati ma per quanto durerà?”.

La critica è quindi nel merito ma anche nel metodo: “L’Amministrazione dimostra per l’ennesima volta di essere pachidermica nelle scelte e lentissima nell’azione. Le risorse economiche necessarie son state accantonate da mesi ma non crediamo che vedremo un cantiere nei prossimi giorni come invece si dovrebbe. Qualcosa non sta funzionando” concludono.

Redazione

