01 novembre 2025

Pietra Ligure, grande successo per la prima edizione della Notte Nera

Una scommessa vinta, che consacra la località pietrese come una delle più dinamiche della Riviera di Ponente

Pietra Ligure ha vissuto una serata indimenticabile con la prima edizione della Notte Nera, un evento che ha trasformato il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Migliaia di persone hanno partecipato a questa festa unica, tra musica, spettacoli, danza, luci e street food, contribuendo a un’atmosfera di entusiasmo e magia.

Organizzata grazie alla sinergia tra il Comune di Pietra Ligure e l’associazione commercianti Facciamo Centro e la direzione artistica di Mad Fiftyone, la Notte Nera ha saputo coniugare intrattenimento e spettacolo, valorizzando il cuore della città con un programma coinvolgente e curato nei minimi dettagli.

Le vie e le piazze di Pietra Ligure si sono animate grazie alla presenza di ballerini professionisti, cubiste, artisti di strada e spettacoli con il fuoco che hanno incantato il pubblico per tutta la notte. Le postazioni musicali distribuite in diversi punti del centro hanno proposto generi diversi, soddisfacendo tutti i gusti e facendo ballare residenti e turisti fino a tarda ora.

Un grande successo anche per la parata horror a ritmo di thriller, che ha attraversato il centro tra applausi e curiosità, accompagnata da costumi scenografici e coreografie spettacolari. Ad arricchire ulteriormente la serata, l’ampia offerta di street food e punti ristoro che hanno deliziato i presenti con specialità locali.

Gli organizzatori ringraziano il pubblico per la straordinaria partecipazione e danno appuntamento alla prossima edizione, promettendo ancora più sorprese, energia e divertimento.

