Borghetto S. Spirito, accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

A Borghetto Santo Spirito emessa ordinanza sindacale di accensione anticipata ad orario ridotto degli impianti termici.

L’ordinanza autorizza l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento per un massimo di 5 (cinque) ore giornaliere, corrispondente al 50% dell'orario massimo previsto per la zona "C", giusto art. 4, comma 2, del D.P.R. 74/2013 a far data dal 03.11.2025 al 14.11.2025.

"Si invita la cittadinanza a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di cui all'art. 3 del D.P.R. 74/13, che la temperatura per il riscaldamento di un edificio non deve superare: 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Fanno eccezione gli edifici adibiti a case di cura e assimilabili", spiega il sindaco Giancarlo Canepa.

"Si richiama il senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento e comportamento

atto al contenimento dei consumi energetici", conclude il primo cittadino.