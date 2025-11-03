Undici nuove “Aquile Turrite”: tra i neo-piloti dell’Aeronautica anche i primi brevettati sul nuovo Piaggio P-180 EVO+

Sono undici i nuovi piloti dell’Aeronautica Militare che hanno ricevuto le Aquile Turrite, simbolo distintivo del volo, nel corso della cerimonia svoltasi presso la sala “De Bernardis” dell’aeroporto di Pratica di Mare. Tra loro, i primi ufficiali brevettati sul nuovo Piaggio P-180 EVO+ (VC-180C), versione evoluta e tecnologicamente avanzata del celebre velivolo italiano, che sostituirà progressivamente la precedente variante P-180 Avanti I. Un traguardo che sottolinea la costante attenzione dell’Aeronautica Militare all’innovazione e al progresso tecnologico delle proprie linee di volo.

La cerimonia ha segnato il termine del percorso formativo presso la Scuola Addestramento Trasporti Aerei (Sata), che prepara i giovani ufficiali a operare nei reparti di trasporto dell’Arma Azzurra.

A presiedere la cerimonia è stato il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, comandante delle Scuole A.M. e della 3ª Regione Aerea, che ha rimarcato l’alto valore umano e operativo della professione del pilota militare: «La consegna dell’Aquila Turrita rappresenta non solo la fine di un intenso percorso addestrativo, ma l’inizio di una grande responsabilità verso il Paese».

I nuovi piloti, provenienti dai corsi “Vulcano V”, “Zodiaco V” e dal 128° Corso AUPC, saranno presto impiegati in missioni di trasporto sanitario, operazioni umanitarie e voli a supporto della collettività, portando nel cielo italiano la tradizione e l’eccellenza della scuola di volo nazionale.