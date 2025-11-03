Savona, Comune e residenti insieme per la manutenzione della cosa pubblica: nasce il Consorzio di via Valcada

La Giunta comunale di Savona ha approvato l’avvio della procedura per la costituzione del Consorzio per la manutenzione della strada vicinale di via Valcada. Questo Consorzio rappresenta una nuova forma di rapporto tra cittadini e amministrazione per la gestione e la cura della strada, che pur essendo privata, è ad uso pubblico.

L’iniziativa è nata su impulso del Comitato dei residenti di via Valcada ed è il frutto di un lungo percorso condiviso con il Comune, che ha portato alla definizione di uno statuto e di un modello di governance destinato a diventare un riferimento anche per altre realtà del territorio.

L'Amministrazione Russo ricorda, nella sua nota, di essersi posta fin dall'inizio l'obiettivo di disciplinare meglio le modalità di gestione delle strade vicinali. A questo scopo, aveva incontrato tutti i cittadini interessati e aveva effettuato una mappatura del territorio per distinguere le varie tipologie di strade. Il lavoro fatto con il Comitato di via Valcada costituisce pertanto un caso pilota per definire un modello a cui anche gli altri comitati del territorio potranno ispirarsi.

Il Consorzio permetterà di organizzare in modo strutturato la manutenzione di via Valcada, che attualmente è ammalorata e necessita di interventi che la rendano più sicura e più agevolmente percorribile. La manutenzione avverrà attraverso la partecipazione congiunta dei proprietari e del Comune, il quale concorrerà alle spese secondo le percentuali definite. Le percentuali di intervento, in particolare, verranno di volta in volta definite come previsto dalla delibera numero 162/2025 approvata di recente dalla Giunta.

“Siamo soddisfatti di questo risultato. E’ un caso pilota per una risposta concreta a un problema storico del nostro territorio che conta numerose strade vicinali da mantenere e rendere sicure – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nello Parodi – Dopo mesi di incontri e di confronto con i residenti, siamo riusciti a costruire un modello innovativo di collaborazione che mette insieme pubblico e privato, responsabilizzando tutti gli attori coinvolti. È un esempio di gioco di squadra tra cittadini, uffici comunali e amministrazione.”