La Cgil Savona ricorda Armando Magliotto a 20 anni dalla scomparsa: conferenza e cerimonia al Campus

Oggi ricorrono i 20 anni dalla scomparsa di Armando Magliotto. Tutta la Cgil di Savona lo ricorda con stima e affetto.

"Operaio in fabbrica, di famiglia antifascista rifugiata politica in Francia, resistente, sindacalista della Cgil, esponente autorevole del movimento operaio savonese, dirigente politico del PCI e del PDS, amministratore pubblico, ha lasciato un segno profondo. La sua azione politica e sindacale ci indica una strada che oggi, più che mai, dobbiamo percorrere", commenta Andrea Pasa, Segretario Generale Cgil Savona.

"Per circa un ventennio, negli anni cinquanta e sessanta, al vertice della FIOM e della Camera del Lavoro di Savona, nel difficile periodo della riconversione dell’industria bellica, in un quadro di forte repressione antioperaia e antisindacale, Magliotto — attraverso vertenze, scioperi, mobilitazioni, accordi e contratti, anticipando l’unità sindacale — riuscì a tenere unite le lavoratrici e i lavoratori, a migliorarne le condizioni di vita e di impiego, e a impedire la smobilitazione industriale di un intero territorio. Il tutto in un dialogo costante con il tessuto delle istituzioni e delle amministrazioni locali, sui temi dello sviluppo economico, sociale e civile di un’intera comunità".

"Per Armando Magliotto non è sufficiente un tributo alla memoria, ma serve un livello di riflessione che porti il ricordo della sua figura a noi e alle generazioni future: un grande esempio di attualità e modernità, un riferimento di coerenza ai valori del riscatto sociale, dell’uguaglianza e della solidarietà, in una vita dedicata al riscatto e alla dignità delle classi lavoratrici".

"Per mantenere vivo il suo insegnamento, la Cgil di Savona istituirà borse di studio in memoria di Armando Magliotto, destinate a studenti meritevoli come incentivo a percorrere un cammino di impegno civile e sociale", conclude Pasa.

Domani, alle ore 11.00, presso il Campus Universitario di Savona, si terrà una conferenza stampa a cura di Cgil, SPES, Università di Savona, Anpi e Comune di Savona, seguita alle ore 11.30 da una cerimonia commemorativa.